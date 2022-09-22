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Санкт-Петербург, ул Есенина, 26, корп. 1
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Последние отзывы
Половник большой
Половник большой
Сергей
22 сентября 2022
Качественный товар по приемлемой цене. Реклмендую!
Чайник узбекский
Чайник узбекский
Дарина
22 сентября 2022
Купила узбекский чайник и ляган. Все красивое, смотрится хорошо и надежно. Купили в подарок. Продавец доброжелателен. Спасибо
Печь для казана на 16-22 литров
Печь для казана на 16-22 литров
Алексей
22 сентября 2022
Все отлично!
Печь для казана на 10-12 литров с дверцей и отводом под трубу
Печь для казана на 10-12 литров с дверцей и отводом под трубу
Юлия
22 сентября 2022
Приобрели печку и казан на 12л…Все отлично…качественно…очень доброжелательные продавцы…И отдельно спасибо за ?…Будем рекомендовать…
Подарочный набор LUHE 01
Подарочный набор LUHE 01
Елизавета
22 сентября 2022
Постоянно здесь покупаем, очень нравится, уже покупаем 3 набор в подарок для друзей, всем довольны. Продавца рекомендую.
Узбекский казан 8 литров
Узбекский казан 8 литров
Алексей
22 сентября 2022
Купил казан с печь и оказался доволен! Не очень разбираюсь в этой продукции, но похоже что все в порядке, продавец был очень вежлив и тактичен.
Узбекский казан 22 литра
Узбекский казан 22 литра
Андрей
22 сентября 2022
Все, быстро, не дорого, работают в выходные
Пчак белая кость 18232
Пчак белая кость 18232
Валерий
22 сентября 2022
Большое спасибо, все тип топ)
Добро пожаловать в Cazan-Shop
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ПреимуществоПреимуществоДоставка по Санкт-Санкт-Петербургу в течении 1-2 часов! Возможен самовывозОплата заказаОплата заказа🟧Онлайн
🟧 Наличными
🟧 Банковской картой
🟧Переводом
Находимся в Санкт-Санкт-ПетербургеНаходимся в Санкт-Санкт-ПетербургеПо адресу: улица Есенина, 26, корп. 1 м. Проспект Просвещения Приходите за качественной посудой! Доставка по всей РоссииДоставка по всей России🚚 Курьером
📦 Почтой России
🛩️ Транспортной компанией - СДЕК, Пек, Деловые линии.
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Каталог товаров
Шумовки и половники
Шумовки и половники
Подарочные наборы шампуров
Подарочные наборы шампуров
Узбекская посуда
Узбекская посуда
Ляган
Чайники
Косушки
Пиалы
Тарелки
Пахта
Специи и масло
Специи и масло
Печи для Казанов
Печи для Казанов
Узбекские казаны
Узбекские казаны
Афганские Казаны
Афганские Казаны
Афганский казан двухцветный
Афганский казан черный
Армуда
Армуда
Саджи и подставки
Саджи и подставки
Саджи Нержавейка
Саджи Чугунные
Саджи Стальные
Шампуры
Шампуры
Для люля-кебаб
Для шашлыка
Копчение
Копчение
Ножи
Ножи
Самовары
Самовары
Разделочные доски
Разделочные доски
Колодки для Рубки мяса
Доски Tорцевые
Уголь и Дрова
Уголь и Дрова
Турецкие светильники
Турецкие светильники
Шумовки и половники
Шумовки и половники
Все товары
Подарочные наборы шампуров
Подарочные наборы шампуров
Все товары
Узбекская посуда
Узбекская посуда
Ляган
Чайники
Косушки
Пиалы
Тарелки
Пахта
Все товары
Специи и масло
Специи и масло
Все товары
Печи для Казанов
Печи для Казанов
Все товары
Узбекские казаны
Узбекские казаны
Все товары
Афганские Казаны
Афганские Казаны
Афганский казан двухцветный
Афганский казан черный
Все товары
Армуда
Армуда
Все товары
Саджи и подставки
Саджи и подставки
Саджи Нержавейка
Саджи Чугунные
Саджи Стальные
Все товары
Шампуры
Шампуры
Для люля-кебаб
Для шашлыка
Все товары
Копчение
Копчение
Все товары
Ножи
Ножи
Все товары
Самовары
Самовары
Все товары
Разделочные доски
Разделочные доски
Колодки для Рубки мяса
Доски Tорцевые
Все товары
Уголь и Дрова
Уголь и Дрова
Все товары
Турецкие светильники
Турецкие светильники
Все товары
Каталог товаров
Шумовки и половникиШумовки и половники
Подарочные наборы шампуровПодарочные наборы шампуров
Узбекская посудаУзбекская посуда
Ляган
Ляган
Все товары
Чайники
Все товары
Косушки
Все товары
Пиалы
Все товары
Тарелки
Все товары
Пахта
Все товары
Специи и маслоСпеции и масло
Печи для КазановПечи для Казанов
Узбекские казаныУзбекские казаны
Афганские КазаныАфганские Казаны
Афганский казан двухцветный
Афганский казан двухцветный
Все товары
Афганский казан черный
Афганский казан черный
Все товары
АрмудаАрмуда
Саджи и подставкиСаджи и подставки
Саджи Нержавейка
Все товары
Саджи Чугунные
Все товары
Саджи Стальные
Все товары
ШампурыШампуры
Для люля-кебаб
Для люля-кебаб
Все товары
Для шашлыка
Для шашлыка
Все товары
КопчениеКопчение
НожиНожи
СамоварыСамовары
Разделочные доскиРазделочные доски
Колодки для Рубки мяса
Все товары
Доски Tорцевые
Все товары
Уголь и ДроваУголь и Дрова
Турецкие светильникиТурецкие светильники
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