Последние отзывы
Сергей
22 сентября 2022
Качественный товар по приемлемой цене. Реклмендую!
Дарина
22 сентября 2022
Купила узбекский чайник и ляган. Все красивое, смотрится хорошо и надежно. Купили в подарок. Продавец доброжелателен. Спасибо
Алексей
22 сентября 2022
Все отлично!
Юлия
22 сентября 2022
Приобрели печку и казан на 12л…Все отлично…качественно…очень доброжелательные продавцы…И отдельно спасибо за ?…Будем рекомендовать…
Елизавета
22 сентября 2022
Постоянно здесь покупаем, очень нравится, уже покупаем 3 набор в подарок для друзей, всем довольны. Продавца рекомендую.
Алексей
22 сентября 2022
Купил казан с печь и оказался доволен! Не очень разбираюсь в этой продукции, но похоже что все в порядке, продавец был очень вежлив и тактичен.
Андрей
22 сентября 2022
Все, быстро, не дорого, работают в выходные
Валерий
22 сентября 2022
Большое спасибо, все тип топ)
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